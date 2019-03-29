29.03.2019 10:31

В центре Харькова ночью сгорел люксовый автомобиль (ФОТО)

В Киевском районе спасатели потушили пожар в автомобиле «Mercedes».



// ГСЧС

29 ноября в 3:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Mercedes», который стоял во дворе дома на ул. Чернышевского, 28а.



На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично салон люксового авто на площади около 2 кв м.

Оперативно подав пожарный ствол на тушение огня, пожарные уже в 3:58 локализовали его. Окончательно пожар ликвидировали в 4:30.



Выяснением обстоятельств этого происшествия занимаются правоохранители.