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29.03.2019  10:31   

В центре Харькова ночью сгорел люксовый автомобиль (ФОТО)

В Киевском районе спасатели потушили пожар в автомобиле «Mercedes».


// ГСЧС

29 ноября в 3:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Mercedes», который стоял во дворе дома на ул. Чернышевского, 28а.

На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично салон люксового авто на площади около 2 кв м.

Оперативно подав пожарный ствол на тушение огня, пожарные уже в 3:58 локализовали его. Окончательно пожар ликвидировали в 4:30.

Выяснением обстоятельств этого происшествия занимаются правоохранители.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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