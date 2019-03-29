В центре Харькова ночью сгорел люксовый автомобиль (ФОТО)

В Киевском районе спасатели потушили пожар в автомобиле «Mercedes».
29 ноября в 3:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Mercedes», который стоял во дворе дома на ул. Чернышевского, 28а.
На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично салон люксового авто на площади около 2 кв м.
Оперативно подав пожарный ствол на тушение огня, пожарные уже в 3:58 локализовали его. Окончательно пожар ликвидировали в 4:30.
Выяснением обстоятельств этого происшествия занимаются правоохранители.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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