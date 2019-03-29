29.03.2019 13:20

Пограничники харьковского погранотряда задержали двух хакеров, находящихся в розыске

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничниками было обнаружено двое граждан Украины, которые разыскивались за совершение уголовных преступлений и возвращались из России.



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28 марта в пункт пропуска «Гоптовка» на вход в Украину прибыли двое граждан Украины, жителей Харьковской области.

При осуществлении паспортного контроля состоялось срабатывания базы поручений уполномоченных государственных органов. Мужчина 1989 года рождения и женщина 1983 года рождения разыскивались по подозрению в совершении уголовных преступлений по статье 361 Уголовного Кодекса Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».

Сейчас правонарушителей переданы представителям Национальной Полиции.