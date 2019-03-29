Пограничники харьковского погранотряда задержали двух хакеров, находящихся в розыске

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничниками было обнаружено двое граждан Украины, которые разыскивались за совершение уголовных преступлений и возвращались из России.
28 марта в пункт пропуска «Гоптовка» на вход в Украину прибыли двое граждан Украины, жителей Харьковской области.
При осуществлении паспортного контроля состоялось срабатывания базы поручений уполномоченных государственных органов. Мужчина 1989 года рождения и женщина 1983 года рождения разыскивались по подозрению в совершении уголовных преступлений по статье 361 Уголовного Кодекса Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».
Сейчас правонарушителей переданы представителям Национальной Полиции.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
влажн.:
давл.:
ветер: