Главная Новости Криминал и происшествия Смерть в ночи: пьяный водила погубил 18-летнего пассажира, перевернув авто
29.03.2019  13:43   

Смерть в ночи: пьяный водила погубил 18-летнего пассажира, перевернув авто

Трагедия произошла на автодороге «Александровка - Ивашки».


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Золочевском районе, на автодороге «Александровка - Ивашки» вблизи поселка Александровка, около 23:50 28 марта 2019 года произошла авария.
 
На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа.
 
Установлено, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ», который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником.
 
От удара автомобиль перевернулся. В результате аварии погиб 18-летний пассажир.
 
Следователем проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, дтп, харьков
 
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