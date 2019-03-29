29.03.2019 13:43
Смерть в ночи: пьяный водила погубил 18-летнего пассажира, перевернув авто
Трагедия произошла на автодороге «Александровка - Ивашки».
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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Золочевском районе, на автодороге «Александровка - Ивашки» вблизи поселка Александровка, около 23:50 28 марта 2019 года произошла авария.
На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа.
Установлено, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ», который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником.
От удара автомобиль перевернулся. В результате аварии погиб 18-летний пассажир.
Следователем проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.