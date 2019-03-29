29.03.2019 14:19

Черный лесоруб ушел от тюрьмы, но не от сумы: его ждет огромный штраф

Прокуратура через суд требует взыскать с незаконного лесоруба 130 тыс. гривен убытков



kh.oblast.online

Как сообщает Прокуратура, Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры обратился в суд с иском о возмещении незаконным лесорубом более 130 тыс. грн. убытков, причиненных государству.

Как рассказал начальник Волчанского отдела Чугуевской местной прокуратуры Вадим Ефремов, 50-летний местный житель в феврале 2017 без разрешительных документов спилил 49 ясеней и 43 дубы. В результате незаконной порубки государству был нанесен ущерб на указанную сумму.

В декабре прошлого года приговором Великобурлукского районного суда мужчину признали виновным в незаконной порубке леса (ст. 246 УК Украины) и приговорили к 2 годам ограничения свободы с назначением испытательного срока на 2 года.

Вместе с тем гражданского иска о возмещении причиненных незаконным вырубкой убытков в суд подано не было. С целью наполнения государственного бюджета, прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.