Главная Новости Криминал и происшествия Черный лесоруб ушел от тюрьмы, но не от сумы: его ждет огромный штраф
29.03.2019  14:19   

Черный лесоруб ушел от тюрьмы, но не от сумы: его ждет огромный штраф

Прокуратура через суд требует взыскать с незаконного лесоруба 130 тыс. гривен убытков


kh.oblast.online
Как сообщает Прокуратура, Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры обратился в суд с иском о возмещении незаконным лесорубом более 130 тыс. грн. убытков, причиненных государству.
 
Как рассказал начальник Волчанского отдела Чугуевской местной прокуратуры Вадим Ефремов, 50-летний местный житель в феврале 2017 без разрешительных документов спилил 49 ясеней и 43 дубы. В результате незаконной порубки государству был нанесен ущерб на указанную сумму.
 
В декабре прошлого года приговором Великобурлукского районного суда мужчину признали виновным в незаконной порубке леса (ст. 246 УК Украины) и приговорили к 2 годам ограничения свободы с назначением испытательного срока на 2 года.
 
Вместе с тем гражданского иска о возмещении причиненных незаконным вырубкой убытков в суд подано не было. С целью наполнения государственного бюджета, прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  незаконная вырубка, штраф, харьков, волчанск, великий бурлук, чугуев
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.09 Власть Черные дровосеки, уничтожавшие деревья в лесополосе, предстанут перед судом
 
 

Видео

В Харькове СБУ задержала двух полицейских на взятке в семь тысяч долларов. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 