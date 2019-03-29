Служебная собака не пропустила через границу партию психотропов (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который пытался незаконно переместить через границу таблетки психотропного действия.
28 марта в пункт пропуска «Гоптовка» на вход в Украину прибыл наш соотечественник, житель Харьковской области.
Во время осуществления пограничного контроля, на мужчину 1981 года рождения, произошло срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск наркотического вещества.
Правоохранителями было принято решение о проведении углубленного досмотра вещей, по результатам которого общей обзорной группой в составе пограничников и представителей фискальной службы в сумке среди личных вещей гражданина было обнаружено 90 таблеток препарата «Редуксин», психотропного действия.
Препараты изъяты в установленном порядке и вместе с владельцем передано компетентным органам.
Мужчине грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 305 Уголовного Кодекса Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
В последние выходные марта Харьков ждет долгожданное потепление. Дожди обещают обойти Харьков стороной.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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