29.03.2019 15:25

Служебная собака не пропустила через границу партию психотропов (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который пытался незаконно переместить через границу таблетки психотропного действия.



пес Жорик Фото: dpsu.gov.ua

28 марта в пункт пропуска «Гоптовка» на вход в Украину прибыл наш соотечественник, житель Харьковской области.

Во время осуществления пограничного контроля, на мужчину 1981 года рождения, произошло срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск наркотического вещества.

Правоохранителями было принято решение о проведении углубленного досмотра вещей, по результатам которого общей обзорной группой в составе пограничников и представителей фискальной службы в сумке среди личных вещей гражданина было обнаружено 90 таблеток препарата «Редуксин», психотропного действия.

Препараты изъяты в установленном порядке и вместе с владельцем передано компетентным органам.

Мужчине грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 305 Уголовного Кодекса Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».