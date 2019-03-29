29.03.2019 15:11

Мошеннически проданную квартиру прокуратура требует вернуть городу

Прокуратура в суде требует вернуть территориальной общине 3-комнатную квартиру, которую незаконно продали после смерти владельца.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 3 обратилась в Орджоникидзевский районный суд г.. Харькова с иском о передаче территориальной общине города квартиры, которую незаконно продали после смерти владельца.

Как рассказала заместитель руководителя местной прокуратуры Наталья Коваленко, речь идет о 3-комнатную квартиру в Индустриальном районе города стоимостью 534 тыс. Грн.

Владелец жилья предоставил доверенность на недвижимость своему знакомому, которого уполномочил продать квартиру. Через некоторое время владелец умер. В тот же день друг, на которого была оформлена доверенность, перепоручил продаже жилья третьему лицу. После этого недвижимость быстро продали.

Однако, согласно требованиям законодательства, представительство по доверенности прекратилось сразу после смерти владельца. Поэтому все дальнейшие сделки по квартиры проводились незаконно. Более того, законных наследников на жилье не было, поэтому квартира должна была отойти территориальной общине города.

С целью признания недействительными сделок по недвижимости и истребовании квартиры из чужого незаконного владения прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

Кроме того, по факту незаконного завладения имуществом пока продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).