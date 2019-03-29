Главная Новости Криминал и происшествия Задержанный браконьер с 10 кг рыбы возместит ущерб на сумму около 3 тыс. грн., - рыбоохранный патруль Харьковщины (ФОТО)
29.03.2019  16:41   

Задержанный браконьер с 10 кг рыбы возместит ущерб на сумму около 3 тыс. грн., - рыбоохранный патруль Харьковщины (ФОТО)

С 1 апреля вступает запрет ловли на время нереста рыбы - харьковский патруль усилил контроль за соблюдением правил.


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27 марта 2019 на р. Северский Донец, в районе с. Черкасский Бишкин, что в Змиевском районе рибоохоронци Харьковщины разоблачены нарушения правил рибальтства.

Браконьер с помощью запрещенного орудия лова - сети добыл 10 кг рыбы (129 экз. Карася серебристого, красноперка - 7 экз. и окуней - 3 экз.).

Нанесенный ущерб составил 2 720 грн.

Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

На нарушителя составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Материалы готовятся для передачи в суд.

 

Источник:   Харьковский рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков, сетка, штраф, конфискация
 
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