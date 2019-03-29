Задержанный браконьер с 10 кг рыбы возместит ущерб на сумму около 3 тыс. грн., - рыбоохранный патруль Харьковщины (ФОТО)

С 1 апреля вступает запрет ловли на время нереста рыбы - харьковский патруль усилил контроль за соблюдением правил.
27 марта 2019 на р. Северский Донец, в районе с. Черкасский Бишкин, что в Змиевском районе рибоохоронци Харьковщины разоблачены нарушения правил рибальтства.
Браконьер с помощью запрещенного орудия лова - сети добыл 10 кг рыбы (129 экз. Карася серебристого, красноперка - 7 экз. и окуней - 3 экз.).
Нанесенный ущерб составил 2 720 грн.
Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
На нарушителя составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Материалы готовятся для передачи в суд.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
В последние выходные марта Харьков ждет долгожданное потепление. Дожди обещают обойти Харьков стороной.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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давл.:
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