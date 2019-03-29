29.03.2019 17:49

К концу суток под охраной полиции будут все избирательные участки (ВИДЕО)

По состоянию на утро полиция заступила на охрану около трети избирательных участков, на которые уже завезены бюллетени.



hk.npu.gov.ua

Об этом сегодня, 29 марта, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время ведомственной видеоселекторного совещания.

По его словам, почти 9000 избирательных участков уже завезены бюллетени для голосования.

«Эти участки находятся под охраной 10000 правоохранителей», - отметил заместитель Председателя Нацполиции.

Он подчеркнул, что за сутки в органы полиции поступило 134 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, а с начала предвыборной кампании - 4428 таких сообщений. За сутки следователями отделами открыто 7 уголовных производств. С начала предвыборной кампании за 236 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, за сутки полицейские составили 16 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере, с начала избирательной кампании составлено почти 700 административных протоколов.

Александр Фацевич подчеркнул, что для эффективного и оперативного реагирования на сообщения, связанные с избирательным процессом, 31 марта в ситуационные центры Нацполиции будет присутствовать представитель общественной организации «Опора».

«Также с целью полного взаимодействия и коммуникации с иностранными наблюдателями и представителями средств массовой информации к дежурству будут привлечены полицейские, которые владеют иностранным языком, в частности, на английском», - отметил Александр Фацевич.

Напомним, ранее сообщалось, что с 28 марта полиция возьмет избирательные участки под круглосуточную охрану.