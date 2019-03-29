29.03.2019 19:17

Под Харьковом отчиму-извращенцу вынесли приговор

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Змиевского районного суда области 47-летний мужчина признан виновным в развращении малолетней падчерицы (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Как рассказала заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Оксана Черкашина, мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Отчим начал развращать малолетнюю падчерицу, когда девочке было 8 лет. Когда жены не было дома, мужчина заставлял ребенка просматривать с ним порнографические фильмы, демонстрировал интимные части тела, рассматривал обнаженную падчерицу и касался ее.

Более того, чтобы отпустить девочку погулять со сверстниками, извращенец заставлял малолетнего целовать его половые органы. Издевательства над ребенком продолжались почти 2 года. В конце концов девочка решилась и рассказала о поступках отчима матери, и обратилась в милицию.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.