29.03.2019 19:17
Под Харьковом отчиму-извращенцу вынесли приговор
Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.
facebook.com
Как сообщает Прокуратура, приговором Змиевского районного суда области 47-летний мужчина признан виновным в развращении малолетней падчерицы (ч. 2 ст. 156 УК Украины).
Как рассказала заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Оксана Черкашина, мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.
Отчим начал развращать малолетнюю падчерицу, когда девочке было 8 лет. Когда жены не было дома, мужчина заставлял ребенка просматривать с ним порнографические фильмы, демонстрировал интимные части тела, рассматривал обнаженную падчерицу и касался ее.
Более того, чтобы отпустить девочку погулять со сверстниками, извращенец заставлял малолетнего целовать его половые органы. Издевательства над ребенком продолжались почти 2 года. В конце концов девочка решилась и рассказала о поступках отчима матери, и обратилась в милицию.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.