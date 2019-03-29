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29.03.2019  19:56   

Обокрал на 16 тысяч, угнал авто, ударил копа и натравил собаку: приговор преступнику вынесен

Злоумышленнику светит семь лет за решеткой.


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Змиевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, на счету которого целый букет противозаконных действий.
 
Во-первых, 21 мая 2018 года нетрезвый житель села Лиман хотел проехать по улице Лермонтова, однако дорогу ему преградил бетоносмеситель "КамАЗ". Несмотря на требования водителя, строители отказались убрать грузовик с пути до окончания работ. Вскоре после этого мужчина вернулся с собакой породы "Американский бурбуль" и натравил ее на одного из оппонентов. Пес вцепился пострадавшему в руку, а сам фигурант ударил жертву металлической фомкой по колену.
 
Во-вторых, примерно через месяц к правоохранителям обратилась жена подсудимого и рассказала, что он избил ее. Когда стражи порядка приехали на место происшествия, мужчина ударил одного из них по лицу. Утихомирить его удалось лишь с помощью "мер физического воздействия".
 
В-третьих, в августе того же года он вынес из чужой квартиры бытовую технику на общую сумму в 16 тысяч гривен, а через три дня угнал в поселке Слобожанское автомобиль Volkswagen Golf.
 
В ходе разбирательства обвиняемый признал себя виновным в краже и насилии по отношению к работнику правоохранительных органов. По поводу нападения на строителей он заявил, что не натравливал собаку на пострадавшего, а животное просто защищало хозяина. Кроме того, фигурант не признал своей вины в угоне и утверждал, что знакомый разрешил ему покататься.
 
По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к семи годам и семи месяцам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  вор, угонщик, харьков
 
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