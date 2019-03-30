Возле парка Горького иномарка снесла остановку общественного транспорта (ФОТО)

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства вечернего дорожно-транспортного происшествия
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, авария произошла вчера около 19:30 на улице Сумской, в районе здания №130.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на препятствие - остановку общественного транспорта. В результате аварии никто не пострадал. Водитель заявил, что его "подрезал" другой автомобиль.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и дознания управления патрульной полиции в Харьковской области.
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