Главная Новости Криминал и происшествия У «Французского бульвара» разбились три машины: «француз», и пара «азиатов»
30.03.2019  13:13   

У «Французского бульвара» разбились три машины: «француз», и пара «азиатов»

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек.


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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, авария произошла вчера, 29 марта, около 14:00 на улице Академика Павлова, 44-Б.

 По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль Nissan, автомобиль Mitsubishi и автомобиль Peugeot.

 В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Nissan.

 Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Источник:   пресс-служба патрульной полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, француз
 
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