У «Французского бульвара» разбились три машины: «француз», и пара «азиатов»

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, авария произошла вчера, 29 марта, около 14:00 на улице Академика Павлова, 44-Б.
По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль Nissan, автомобиль Mitsubishi и автомобиль Peugeot.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Nissan.
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
Хорошо провести день вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе. Звезды благоприятствуют общению, знакомствам – эмоции сегодня будут особенно яркими.
В последние выходные марта Харьков ждет долгожданное потепление. Дожди обещают обойти Харьков стороной.
Ежегодно в одну из последних суббот марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
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