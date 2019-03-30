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30.03.2019  14:14   

Вооруженное разбойное нападение на инкассаторов «Приватбанка» в Харьковской области: Полиция схватила подозреваемого

Задержанному в Киеве подозреваемому Дзержинский суд Харькова избрал меру пресечения - содержание под стражей.


// facebook

Об этом на своей странице в « Фейсбук»  написал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его сведениям, вчера, 29 марта, в Киеве во время проведения специальных мероприятий правоохранители задержали мужчину 1978 года рождения, который с 2016 находился в активном межгосударственном розыске по факту разбойного нападения на автомобиль инкассаторов ПАО КБ «ПриватБанк».

«Подозреваемый 21.07.2016 года в составе преступной группы совершил вооруженное разбойное нападение на автомобиль инкассаторов в поселке Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. Тогда банда завладела деньгами в сумме 5 500 000 гривен», - отметил Аброськин.

Дзержинский суд Харькова 29 марта избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.

Источник:   Персональная страница Вячеслава Амбролькина
 Тэги:  нападение, разбой, харьков, приватбанк, суд, захват, подозревеаемый
 
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