Вооруженное разбойное нападение на инкассаторов «Приватбанка» в Харьковской области: Полиция схватила подозреваемого

Задержанному в Киеве подозреваемому Дзержинский суд Харькова избрал меру пресечения - содержание под стражей.
Об этом на своей странице в « Фейсбук» написал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
По его сведениям, вчера, 29 марта, в Киеве во время проведения специальных мероприятий правоохранители задержали мужчину 1978 года рождения, который с 2016 находился в активном межгосударственном розыске по факту разбойного нападения на автомобиль инкассаторов ПАО КБ «ПриватБанк».
«Подозреваемый 21.07.2016 года в составе преступной группы совершил вооруженное разбойное нападение на автомобиль инкассаторов в поселке Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. Тогда банда завладела деньгами в сумме 5 500 000 гривен», - отметил Аброськин.
Дзержинский суд Харькова 29 марта избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.
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