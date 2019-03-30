30.03.2019 15:15

На ХТЗ водитель «Лады» сделал пьяный «страйк» на три машины

Полиция составила сразу два административных протокола на виновника дорожно-транспортного происшествия



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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, авария на перекрестке проспекта Московского и улице 12 Апреля произошла вчера, 29 марта, около 21:00.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Soueast Lioncel, который от удара врезался в автомобиль Ford Kuga.

В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля ВАЗ признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в установленном законом порядке, водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

На водителя ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.