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30.03.2019  15:15   

На ХТЗ водитель «Лады» сделал пьяный «страйк» на три машины

Полиция составила сразу два административных протокола на виновника дорожно-транспортного происшествия


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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, авария на перекрестке проспекта Московского и улице 12 Апреля произошла вчера, 29 марта, около 21:00.

 По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Soueast Lioncel, который от удара врезался в автомобиль Ford Kuga.

 В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля ВАЗ признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в установленном законом порядке, водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

 На водителя ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Источник:   Патрульная полиция Харькова
 Тэги:  дтп, алкоголь, машина, харьков, хтз, полиция
 
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