На ХТЗ водитель «Лады» сделал пьяный «страйк» на три машины

Полиция составила сразу два административных протокола на виновника дорожно-транспортного происшествия
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, авария на перекрестке проспекта Московского и улице 12 Апреля произошла вчера, 29 марта, около 21:00.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Soueast Lioncel, который от удара врезался в автомобиль Ford Kuga.
В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля ВАЗ признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в установленном законом порядке, водитель отказался в присутствии двух свидетелей.
На водителя ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
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