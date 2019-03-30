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30.03.2019  17:17   

В центре Харькова неизвестный поджег элитный Mercedes

В ночь с 29 на 30-е марта неизвестный мужчина облил горючей жидкостью капот автомобилю Mercedes 212 и поджег.


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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, пожар произошел вчера, 29 марта, около 3:30 у дома на улице Чернышевского.

По сведениям полиции, о данном факте в Киевский отдела полиции сообщил 57-летний владелец автомобиля, который пересмотрел видео с камер наблюдения.

Силами наряда ПДПЧ пожар ликвидирован, пострадавших нет. Огнем повреждено капот, лобовое стекло и передние колеса автомобиля.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  поджег, авто, мерседес, харьков
 
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