В центре Харькова неизвестный поджег элитный Mercedes

В ночь с 29 на 30-е марта неизвестный мужчина облил горючей жидкостью капот автомобилю Mercedes 212 и поджег.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, пожар произошел вчера, 29 марта, около 3:30 у дома на улице Чернышевского.
По сведениям полиции, о данном факте в Киевский отдела полиции сообщил 57-летний владелец автомобиля, который пересмотрел видео с камер наблюдения.
Силами наряда ПДПЧ пожар ликвидирован, пострадавших нет. Огнем повреждено капот, лобовое стекло и передние колеса автомобиля.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Хорошо провести день вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе. Звезды благоприятствуют общению, знакомствам – эмоции сегодня будут особенно яркими.
В последние выходные марта Харьков ждет долгожданное потепление. Дожди обещают обойти Харьков стороной.
Ежегодно в одну из последних суббот марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
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