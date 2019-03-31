31.03.2019 10:15

В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия

В результате пришествия ранение получил, приехавший из Купянска, молодой человек.



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Травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Происшествие произошло 30 марта в 17:57 на улице Сумской. По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На поиски злоумышленника ориентированы наряды полиции.