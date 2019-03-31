В центре Харькова неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия

В результате пришествия ранение получил, приехавший из Купянска, молодой человек.
Травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Происшествие произошло 30 марта в 17:57 на улице Сумской. По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На поиски злоумышленника ориентированы наряды полиции.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
В последние выходные марта Харьков ждет долгожданное потепление. Дожди обещают обойти Харьков стороной.
Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.
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