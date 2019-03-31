На Салтовке автомобиль «скорой» попал в ДТП

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, авария на улице Гвардейцев Широнинцев, 15/46 произошла вчера, 30 марта, около 20:00.
По сведениям полиции, участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-2170 и автомобиль «скорой» медицинской помощи Peugeot Boxer.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадал пассажир авто Peugeot Boxer, которую госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа. Событие оформляли следователи.
Патрульные обеспечивали организацию дорожного движения на месте ДТП и осуществляли охрану места происшествия.
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