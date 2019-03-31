31.03.2019 13:20

Харьковчане пытаются фотографировать бюллетени - полиция фиксирует нарушения

Фото и видео фиксация бюллетеней и общего избирательного процесса периодически отмечается наблюдателями, которые сообщают о нарушениях в полицию города



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, информация о нарушениях поступала в Киевский, Шевченковский, Слободского, Змиевской и Харьковский райотделы отделов.

Так, в 9:30 в Киевский отдел поступило сообщение о нарушениях на избирательном участке, расположенном по улице Гастелло. 28-летний мужчина в кабинке для голосования сфотографировал свой бюллетень. Нарушение заметил наблюдатель и сообщил об этом председателю участковой избирательной комиссии. На место прибыла следственно-оперативная группа, которые опросили нарушителя и свидетелей происшествия.

Два аналогичных нарушения выявлены в Шевченковском районе города. Также в полицию обратился мужчина, по словам которого неизвестный проголосовал вместо него. На другом участке гражданин повредил свой бюллетень.

В Слободском районе на избирательном участке в полицию обратились официальные наблюдатели от кандидатов с информацией о том, что один из избирателей осуществляет видеосъемку на избирательном участке и якобы снимал бюллетени. Было установлено, что 45-летний гражданин осуществлял фиксацию на свой телефон всеобщего избирательного процесса, не является нарушением.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского ОП.

В Змиевской отдела поступило три сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Так, один из участков на территории района вовремя не начала свою работу в связи с тем, что участковая избирательная комиссия не вложила вовремя контрольные листки в урны для голосования.

Также, в Змиевской отдела поступило сообщение от мужчины о том, что на избирательном участке отсутствуют наблюдатели. Кроме того, заявитель сообщил, что он не получил приглашения для голосования.

На избирательном участке в поселке Слобожанское доверенное лицо кандидата в Президенты Украины жалуется на незаконное включение в список избирателей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.