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31.03.2019  16:55   

Юный паркурист сильно пострадал в харьковском недострое

В Харькове подросток по собственной неосторожности упал с высоты


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13-летнего парня в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломами основания черепа и ребер доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Предварительно установлено, что 30 марта около 19:20 подросток упал с высоты в недостроенном доме по улице Салтовское шоссе.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  паркур, подроссток, харьков, трагедия
 
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