Юный паркурист сильно пострадал в харьковском недострое

В Харькове подросток по собственной неосторожности упал с высоты
13-летнего парня в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломами основания черепа и ребер доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Предварительно установлено, что 30 марта около 19:20 подросток упал с высоты в недостроенном доме по улице Салтовское шоссе.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.
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