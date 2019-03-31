В Харькове на остановке транспорта нашли труп молодого человека с обколотыми руками

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего в 602-м микрорайоне на Салтовке.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
По сведениям полиции, на остановке обнаружили тело мужчины 1986 года рождения. На руках обнаружены многочисленные следы от старых и свежих инъекций. Признаков насильственной смерти по внешнему начальным осмотром не зафиксировано.
Информация о происшествии внесена в Едрей по ч.1 ст. 115 УК Украины с пометкой "естественная смерть".
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.
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