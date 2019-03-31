Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове на остановке транспорта нашли труп молодого человека с обколотыми руками
31.03.2019  17:55   

В Харькове на остановке транспорта нашли труп молодого человека с обколотыми руками

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего в 602-м микрорайоне на Салтовке.


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Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По сведениям полиции, на остановке обнаружили тело мужчины 1986 года рождения. На руках обнаружены многочисленные следы от старых и свежих инъекций. Признаков насильственной смерти по внешнему начальным осмотром не зафиксировано.

Информация о происшествии внесена в Едрей по ч.1 ст. 115 УК Украины с пометкой "естественная смерть".

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  покойник, остановка, харьков, полиция, наркоман
 
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