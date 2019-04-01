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01.04.2019  08:57   

Под Харьковом изнасиловали восьмиклассницу

Полиция задержала по подозрению в изнасиловании 32-летнего мужчину.


// Facebook
Инцидент произошел в одном из сел Шевченковского района области. Об этом сообщил NewsRoom со ссолкой на источники в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина 1983 года рождения и сообщила, что ее 14-летнюю дочь после совместного употребления спиртных напитков за нежилым домом изнасиловал местный житель.

Силовики изъяли с места происшествия вещественные доказательства (в том числе - нижнее белье и бутылки из-под алкоголя) и задержали 32-летнего подозреваемого.

Уголовное производство открыто по статье 152 УК Украины ("изнасилование").

Тэги:  изнасилование, полиция, харьков
 
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