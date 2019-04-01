Под Харьковом изнасиловали восьмиклассницу

Полиция задержала по подозрению в изнасиловании 32-летнего мужчину.
В полицию обратилась женщина 1983 года рождения и сообщила, что ее 14-летнюю дочь после совместного употребления спиртных напитков за нежилым домом изнасиловал местный житель.
Силовики изъяли с места происшествия вещественные доказательства (в том числе - нижнее белье и бутылки из-под алкоголя) и задержали 32-летнего подозреваемого.
Уголовное производство открыто по статье 152 УК Украины ("изнасилование").
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