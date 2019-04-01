20-летнего парня сбили насмерть перед автовокзалом

Авария произошла в Краснограде.
31 марта в 23.44 напротив автовокзала Краснограда водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на пешехода, мужчину 1998 года рождения Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Ведется следствие.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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