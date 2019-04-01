Главная Новости Криминал и происшествия 20-летнего парня сбили насмерть перед автовокзалом
01.04.2019  10:14   

20-летнего парня сбили насмерть перед автовокзалом

Авария произошла в Краснограде.


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31 марта в 23.44 напротив автовокзала Краснограда водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на пешехода, мужчину 1998 года рождения Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ведется следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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