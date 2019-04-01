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01.04.2019  10:42   

На улице 8 Марта погиб владелец дома

Хозяин погиб при пожаре в доме.


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По сводкам оперативной службы пожар в частном домовладении на улице 8 Марта села Минкивка Валковского района произошел 31 марта в 15:45

В комнате горели домашние вещи.

Во время пожара погиб 68-летний хозяин дома.

Тэги:  пожар, харьков
 
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