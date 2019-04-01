Главная Новости Криминал и происшествия Налоговая милиция отправила под суд харьковчанина за нарушения в торговле табаком
01.04.2019  11:55   

Налоговая милиция отправила под суд харьковчанина за нарушения в торговле табаком

Обвинения вынесены по факту незаконного хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий.


://kh.sfs.gov.ua

Налоговой милицией Харьковской области, под процессуальным руководством прокуратуры области, закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий.

Установлено, что гражданин Харьковской путем незаконного осуществления розничной торговли подакцизными товарами в период 2017-2018 года, а именно табачными изделиями, нанес ущерб государству.

В марте 2019 уголовное производство по обвинению гражданина Харьковщины направлено в суд.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налговая, милиция, харьков, табак, торговля, суд, хранение, розница
 
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