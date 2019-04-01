Налоговая милиция отправила под суд харьковчанина за нарушения в торговле табаком

Обвинения вынесены по факту незаконного хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий.
Налоговой милицией Харьковской области, под процессуальным руководством прокуратуры области, закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий.
Установлено, что гражданин Харьковской путем незаконного осуществления розничной торговли подакцизными товарами в период 2017-2018 года, а именно табачными изделиями, нанес ущерб государству.
В марте 2019 уголовное производство по обвинению гражданина Харьковщины направлено в суд.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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