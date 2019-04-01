01.04.2019 11:55

Налоговая милиция отправила под суд харьковчанина за нарушения в торговле табаком

Обвинения вынесены по факту незаконного хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий.



://kh.sfs.gov.ua

Налоговой милицией Харьковской области, под процессуальным руководством прокуратуры области, закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий.

Установлено, что гражданин Харьковской путем незаконного осуществления розничной торговли подакцизными товарами в период 2017-2018 года, а именно табачными изделиями, нанес ущерб государству.

В марте 2019 уголовное производство по обвинению гражданина Харьковщины направлено в суд.