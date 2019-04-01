01.04.2019 13:49

Экс-начальница почтового отделения за полгода прикарманила 150 000 гривен

Обкрадывавшей собственное предприятие женщине вынесен приговор.



//antikor.zp.ua

Как сообщает Прокуратура, приговором Московского районного суда г.. Харькова бывшая начальника одного из отделений почтовой связи Харьковской дирекции ОАО «Укрпочта» признан виновным в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, суд утвердил соглашение о признании виновности. 41-летней женщине назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год с лишением права в течение года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями. Кроме того, она должна заплатить штраф в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, экс-начальник почтового отделения, пользуясь служебным положением, с марта по август 2018 присвоила более 150 тыс. грн. Недостаток средств в отделении обнаружили во время очередной инвентаризации.

В ходе досудебного следствия женщина полностью возместила причиненный ущерб и признала вину, на основании чего было заключено соглашение о признании виновности с прокурором.

Приговор суда вступил в силу.