01.04.2019 13:34

Зажигалки, заправленные наркотой, не дошли адресату в колонию на Харьковщине (ФОТО)

В Покровском исправительной колонии (№ 17) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.



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29 марта 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников колонии, было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при досмотре посылки, поступившей осужденному С. от гражданки С. было обнаружено 3 свертка с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения, которые были скрыты от досмотра в зажигалках.

По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.