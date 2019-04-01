Главная Новости Криминал и происшествия Зажигалки, заправленные наркотой, не дошли адресату в колонию на Харьковщине (ФОТО)
01.04.2019  13:34   

Зажигалки, заправленные наркотой, не дошли адресату в колонию на Харьковщине (ФОТО)

В Покровском исправительной колонии (№ 17) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.


// facebook

29 марта 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников колонии, было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при досмотре посылки, поступившей осужденному С. от гражданки С. было обнаружено 3 свертка с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения, которые были скрыты от досмотра в зажигалках.

По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотик, зажигалка, харьков, досмотр, полиция, протокол
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.03 Криминал и происшествия Служебная собака не пропустила через границу партию психотропов (ФОТО) 08.02 Криминал и происшествия На ЮЖД в кофе у марокканца служебная собака нашла наркотики (ФОТО) 08.02 Криминал и происшествия В том, что сало может быть наркотиком, убедились харьковские полицейские (ФОТО)
 
 

Видео

Александр Гвоздик успешно завершил свою первую защиту чемпионского титула. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 