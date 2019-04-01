Зажигалки, заправленные наркотой, не дошли адресату в колонию на Харьковщине (ФОТО)

В Покровском исправительной колонии (№ 17) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.
29 марта 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников колонии, было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
Так, при досмотре посылки, поступившей осужденному С. от гражданки С. было обнаружено 3 свертка с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения, которые были скрыты от досмотра в зажигалках.
По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
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Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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