01.04.2019 13:35

Харьковский патрульный ловил закладчиков, не заступая на дежурство

Направляясь на ​​службу, патрульный обнаружил граждан, ищущих наркотические вещества.



// Патрульная полиция

Утром воскресенья к идущему на службу полицейскому обратились прохожие и сообщили, что на улице Санжаревского, вероятно, ищут закладку. Патрульный последовал по указанному адресу, где увидел женщину. Во время общения с гражданкой полицейский выяснил, что у женщины есть сверток с наркотическис веществом. Для установления всех обстоятельств происшествия инспектор вызвал на место экипаж патрульной полиции и следственно-оперативную группу.



Впоследствии, направляясь по улице Шлюзовой, патрульный увидел двух граждан, которые что-то тщательно искали на земле. Как выяснилось, неизвестные нашли сверток с так называемомы «солями». Патрульный сообщил о произошедшем своим коллегам, которые находились в это время на службе. Также на место вызвали следственно-оперативную группу.