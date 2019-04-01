Харьковский патрульный ловил закладчиков, не заступая на дежурство

Направляясь на службу, патрульный обнаружил граждан, ищущих наркотические вещества.
Утром воскресенья к идущему на службу полицейскому обратились прохожие и сообщили, что на улице Санжаревского, вероятно, ищут закладку. Патрульный последовал по указанному адресу, где увидел женщину. Во время общения с гражданкой полицейский выяснил, что у женщины есть сверток с наркотическис веществом. Для установления всех обстоятельств происшествия инспектор вызвал на место экипаж патрульной полиции и следственно-оперативную группу.
Впоследствии, направляясь по улице Шлюзовой, патрульный увидел двух граждан, которые что-то тщательно искали на земле. Как выяснилось, неизвестные нашли сверток с так называемомы «солями». Патрульный сообщил о произошедшем своим коллегам, которые находились в это время на службе. Также на место вызвали следственно-оперативную группу.
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