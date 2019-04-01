Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский патрульный ловил закладчиков, не заступая на дежурство
01.04.2019  13:35   

Харьковский патрульный ловил закладчиков, не заступая на дежурство

Направляясь на ​​службу, патрульный обнаружил граждан, ищущих наркотические вещества.


// Патрульная полиция

Утром воскресенья к идущему на службу полицейскому обратились прохожие и сообщили, что на улице Санжаревского, вероятно, ищут закладку. Патрульный последовал по указанному адресу, где увидел женщину. Во время общения с гражданкой полицейский выяснил, что у женщины есть сверток с наркотическис веществом. Для установления всех обстоятельств происшествия инспектор вызвал на место экипаж патрульной полиции и следственно-оперативную группу.

Впоследствии, направляясь по улице Шлюзовой, патрульный увидел двух граждан, которые что-то тщательно искали на земле. Как выяснилось, неизвестные нашли сверток с так называемомы «солями». Патрульный сообщил о произошедшем своим коллегам, которые находились в это время на службе. Также на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.03 Криминал и происшествия Врач снабжал наркоманов рецептами на психотропы (ФОТО) 27.03 Криминал и происшествия На Алексеевке поймали наркозакладчика 20.03 Криминал и происшествия В туберкулезную колонию передали странные конфеты (ФОТО)
 
 

Видео

Александр Гвоздик успешно завершил свою первую защиту чемпионского титула. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 