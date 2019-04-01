01.04.2019 14:03

Водителя, который сбил насмерть пешехода, задержали со стрельбой (ФОТО)

Во время преследования автомобиля правонарушителя работники Красноградского отдела полиции применили табельное оружие для остановки транспортного средства.



// Нацполиция

Напомним, 31 марта около полуночи в дежурную службу Красноградского отдела полиции поступило сообщение о погибшем пешеходе.

По словам свидетелей, неизвестный на автомобиле ВАЗ 2110 серебристого цвета наехал на мужчину возле автовокзала в городе Красноград и уехал с места происшествия. Погибшим оказался 21-летний житель Красноградского района.



Полицейские группы реагирования патрульной полиции Красноградского отдела полиции получили ориентировку на автомобиль и начали его розыск. Во время отработки территории района возле села Высокое они заметили автомобиль ВАЗ 2110 серебристого цвета с признаками ДТП. Автомобиль двигался на большой скорости и на законные требования полицейских остановиться не реагировал.



Своими действиями водитель создавал опасность жизни и здоровью других участников дорожного движения, поэтому полицейским было принято решение о применении табельного огнестрельного оружия. В результате были повреждены колеса автомобиля, водитель задержан и доставлен в отдел полиции.



Как выяснилось, 30-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.



Сейчас решается вопрос о задержании водителя авто в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении. Следственные действия продолжаются.