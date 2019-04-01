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01.04.2019  14:49   

В Харькове пропала девочка, которую украл биологический отец (ФОТО)

Копы разыскивают Эмму Вальденер.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, Киевским отделом полиции разыскивается несовершеннолетняя Эмма Вальденер, 2016 года рождения. 
 
Ребенка 31 марта без согласия матери забрал ее биологический отец, гражданин Франции Рафаэль Вальденер Рафаэль, 1975 года рождения и поехал в неизвестном направлении.
 
Приметы девочки: рост 86 см, светлые волосы.  Была одета в розовую куртку, серые брюки, сапоги розового цвета.
 
Приметы мужчины: рост 170 см, волос темнее, прическа короткая.  Был одет в куртку и брюки черного цвета.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.  146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о розшукуемих, просим сообщить по адресу: г.. Харьков ул.  Алчевских 49, тел.  (057) 700-43-04, 705-99-14 или 102.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, украл отец, харьков
 
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