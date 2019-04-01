01.04.2019 15:19

Незаконно переданный лес требуют вернуть государству

Прокуратура в суде требует вернуть государству лес стоимостью 4 млн. грн.



Фото Дмитрия Колонея

Дергачевская местная прокуратура направила в суд иски о возвращении государству 6 га. леса, незаконно переданного в частную собственность.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, в 2009 году бывшие должностные лица райгосадминистрации передали указанные площади в частную собственность 3 граждан.

Земли отводились под видом сельскохозяйственных, без согласия постоянного пользователя - ГП «Харьковская лесная научно-исследовательская станция». В дальнейшем новые владельцы оформили государственные акты на участки.

Однако, как выяснило следствие, предоставление земель в собственность произошло с рядом нарушений. В частности, не изменено целевое назначение участков. Кроме того, нарушен установленный государством мораторий на отчуждение лесных земель. В результате государству был нанесен более 4 млн. грн. убытков.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась с соответствующими исками в суд. По факту незаконного отвода земель пока также продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).