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01.04.2019  15:19   

Незаконно переданный лес требуют вернуть государству

Прокуратура в суде требует вернуть государству лес стоимостью 4 млн. грн.


Фото Дмитрия Колонея
Дергачевская местная прокуратура направила в суд иски о возвращении государству 6 га. леса, незаконно переданного в частную собственность.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, в 2009 году бывшие должностные лица райгосадминистрации передали указанные площади в частную собственность 3 граждан.
 
Земли отводились под видом сельскохозяйственных, без согласия постоянного пользователя - ГП «Харьковская лесная научно-исследовательская станция». В дальнейшем новые владельцы оформили государственные акты на участки.
 
Однако, как выяснило следствие, предоставление земель в собственность произошло с рядом нарушений. В частности, не изменено целевое назначение участков. Кроме того, нарушен установленный государством мораторий на отчуждение лесных земель. В результате государству был нанесен более 4 млн. грн. убытков.
 
В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась с соответствующими исками в суд. По факту незаконного отвода земель пока также продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, незаконная передача, харьков
 
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