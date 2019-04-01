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01.04.2019  17:01   

Из горящей пятиэтажки спасли двух мужчин

Пожар произошел в жилом доме Изюма.


// ГСЧС

31 марта в 16:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Гоголя, 13 в Изюме.

Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже дома. Площадь пожара составила около 5 кв.м. Горели домашние вещи и обшивка балкона.

Сотрудники прибывшего на тушение отделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части спасли из горящей квартиры двух мужчин – 1974 и 1946 года рождения. Пострадавшие госпитализированы на обследование в Изюмскую ЦРБ.

Всех жителей подъезда эвакуировали на свежий воздух.

В 16:22 пожар был локализован, а уже в 16:49 полностью ликвидирован.

Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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