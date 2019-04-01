01.04.2019 17:01

Из горящей пятиэтажки спасли двух мужчин

Пожар произошел в жилом доме Изюма.



// ГСЧС

31 марта в 16:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Гоголя, 13 в Изюме.



Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже дома. Площадь пожара составила около 5 кв.м. Горели домашние вещи и обшивка балкона.

Сотрудники прибывшего на тушение отделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части спасли из горящей квартиры двух мужчин – 1974 и 1946 года рождения. Пострадавшие госпитализированы на обследование в Изюмскую ЦРБ.

Всех жителей подъезда эвакуировали на свежий воздух.



В 16:22 пожар был локализован, а уже в 16:49 полностью ликвидирован.



Причина его возникновения устанавливается.