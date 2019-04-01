Из горящей пятиэтажки спасли двух мужчин

Пожар произошел в жилом доме Изюма.
31 марта в 16:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Гоголя, 13 в Изюме.
Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже дома. Площадь пожара составила около 5 кв.м. Горели домашние вещи и обшивка балкона.
Сотрудники прибывшего на тушение отделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части спасли из горящей квартиры двух мужчин – 1974 и 1946 года рождения. Пострадавшие госпитализированы на обследование в Изюмскую ЦРБ.
Всех жителей подъезда эвакуировали на свежий воздух.
В 16:22 пожар был локализован, а уже в 16:49 полностью ликвидирован.
Причина его возникновения устанавливается.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Со вторника начнется очередное понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков. В юго-восточной части области небольшие осадки (дождь, местами с мокрым снегом).
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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