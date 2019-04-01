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01.04.2019  16:56   

Под Харьковом замечены малолетние водители (ВИДЕО)

Поездки ребят могут обернуться трагедией.


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Как сообщают социальные сети, в поселке Пересечное Харьковская области дети лет 11 рассекают на евробляхе. Комментируя видео, его автор отмечает: "Прям поколения Зайцевых растет. И что им сделаешь, все местные знают и даже родители этих пассажиров. Это очень печальное видео, никакого сарказма. Рано или поздно они собьют чью-то маму насмерть".
Тэги:  малолетки за рулем, харьков
 
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