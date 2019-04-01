Под Харьковом замечены малолетние водители (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 1 апреля На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.

Похолодание и тучи: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 апреля Со вторника начнется очередное понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков. В юго-восточной части области небольшие осадки (дождь, местами с мокрым снегом).