01.04.2019 17:40

Апелляционный суд 1 апреля получил дело Зайцевой-Дронова

В производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное производство по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП.



// facebook

«1 апреля 2019 в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагической ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. После столкновения автомобилей Lexus и Volkswagen погибли шесть пешеходов, еще пятеро травмированы», - говорится в сообщении.

Протоколом автоматического распределения судебных дел определено коллегию судей Харьковского апелляционного суда, который будет рассматривать дело: председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи - Елена Грошева и Виктория Яковлева.ля 2019 в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагической ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. После столкновения автомобилей Lexus и Volkswagen погибли шесть пешеходов, еще пятеро травмированы», - говорится в сообщении.

Протоколом автоматического распределения судебных дел определено коллегию судей Харьковского апелляционного суда, который будет рассматривать дело: председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи - Елена Грошева и Виктория Яковлева.