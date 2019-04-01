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01.04.2019  17:40   

Апелляционный суд 1 апреля получил дело Зайцевой-Дронова

В производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное производство по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП.


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«1 апреля 2019 в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагической ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. После столкновения автомобилей Lexus и Volkswagen погибли шесть пешеходов, еще пятеро травмированы», - говорится в сообщении.

Протоколом автоматического распределения судебных дел определено коллегию судей Харьковского апелляционного суда, который будет рассматривать дело: председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи - Елена Грошева и Виктория Яковлева.ля 2019 в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагической ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. После столкновения автомобилей Lexus и Volkswagen погибли шесть пешеходов, еще пятеро травмированы», - говорится в сообщении.

Протоколом автоматического распределения судебных дел определено коллегию судей Харьковского апелляционного суда, который будет рассматривать дело: председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи - Елена Грошева и Виктория Яковлева.

Источник:   УНН
 Тэги:  суд, апелляция, харьков, перекресток, зайцева, дронов
 
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