01.04.2019 18:31

Труп пропавшей без вести женщины найден на кладбище

Тело нашел работник кладбища.



//elit-granit.kharkiv.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Индустриальном районе обнаружено тело женщины, которая находилась в розыске как без вести пропавшая

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сообщение об обнаружении тела женщины на кладбище по улице Северина Потоцкого поступило в Индустриальный отдел полиции 31 марта в 16:11.

На месте происшествия полицейские установили личность умершей.

Ею оказалась 67-летняя жительница района, которая находилась в розыске как без вести пропавшая.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.