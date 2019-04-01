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01.04.2019  18:31   

Труп пропавшей без вести женщины найден на кладбище

Тело нашел работник кладбища.


//elit-granit.kharkiv.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Индустриальном районе обнаружено тело женщины, которая находилась в розыске как без вести пропавшая
 
Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
 
Сообщение об обнаружении тела женщины на кладбище по улице Северина Потоцкого поступило в Индустриальный отдел полиции 31 марта в 16:11.
 
На месте происшествия полицейские установили личность умершей.
 
Ею оказалась 67-летняя жительница района, которая находилась в розыске как без вести пропавшая.
 
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Тэги:  смерть, труп на кладбище, харьков
 
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