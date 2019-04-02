Главная Новости Криминал и происшествия Сбил насмерть харьковчанку на пешеходном переходе: приговор вынесен
02.04.2019  12:19   

Сбил насмерть харьковчанку на пешеходном переходе: приговор вынесен

Водитель получил условный срок.


racurs.ua
Московский районный суд Харькова вынес приговор студенту, который сбил женщину на пешеходном переходе. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.
 
20 ноября минувшего года 21-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron ехал по Московскому проспекту со скоростью около 70 километров в час. На пешеходном переходе перед остановкой трамвая он сбил женщину. 28-летняя потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью. 
 
Во время разбирательства парень заявил, что был ослеплен фарами встречных автомобилей и поздно заметил пешехода. По словам подсудимого, он пытался уйти от столкновения и маневрировал влево, однако не смог избежать наезда. Водитель принес извинения потерпевшему, а также предоставил документы о компенсации морального и материального ущерба. Информацию о том, что студент ХПИ финансово поддерживал близких погибшей, подтвердили также отец, брат и сестра девушки. В связи с этим родственники просили строго не наказывать мужчину.
 
Суд приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами. Однако тюремное заключение ему заменили на три года испытательного срока. На данный момент решение служителей Фемиды не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, сбил пешехода, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Криминал и происшествия Труп пропавшей без вести женщины найден на кладбище 01.04 Криминал и происшествия В последний день марта несколько пожилых мужчин сгорели в собственных домах 31.03 Криминал и происшествия На Харьковщине женщину смертельно травмировано поездом
 
 

Видео

ЦИК планирует огласить результаты первого тура Президентских выборов до 10 апреля
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 