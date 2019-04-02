02.04.2019 12:19

Сбил насмерть харьковчанку на пешеходном переходе: приговор вынесен

Водитель получил условный срок.



racurs.ua

Московский районный суд Харькова вынес приговор студенту, который сбил женщину на пешеходном переходе. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

20 ноября минувшего года 21-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron ехал по Московскому проспекту со скоростью около 70 километров в час. На пешеходном переходе перед остановкой трамвая он сбил женщину. 28-летняя потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Во время разбирательства парень заявил, что был ослеплен фарами встречных автомобилей и поздно заметил пешехода. По словам подсудимого, он пытался уйти от столкновения и маневрировал влево, однако не смог избежать наезда. Водитель принес извинения потерпевшему, а также предоставил документы о компенсации морального и материального ущерба. Информацию о том, что студент ХПИ финансово поддерживал близких погибшей, подтвердили также отец, брат и сестра девушки. В связи с этим родственники просили строго не наказывать мужчину.

Суд приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами. Однако тюремное заключение ему заменили на три года испытательного срока. На данный момент решение служителей Фемиды не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.