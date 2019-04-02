На Северском Донце задержали нарушителя с 10 кг рыбы (ФОТО)

Мужчина использовал запрещенные орудия лова.
27 марта на реке Северский Донец возле села Черкасский Бишкин Змиевского района рыбооохранный патруль выявил нарушение правил рыболовства.
Мужчина с помощью запрещенного орудия лова - сети, добыл 10 кг рыбы, а именно: карась серебристый - 129 шт., красноперка - 7 шт. и окунь - 3 шт. Нанесенный ущерб составил 2720 грн.
Орудия лова и незаконно выловленная рыба изъяты. В отношении нарушителя составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в суд.
За грубое нарушение правил рыболовства согласно ч. 4 ст. 85 КоАП предусмотрен штраф до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя и незаконно добытых водных биоресурсов. Кроме того, в зависимости от причиненного ущерба (а именно нанесение существенного вреда), может также наступить уголовная ответственность по ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Данная статья предусматривает штраф до 1700 грн или ограничение свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.
День будто создан, чтобы осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Удачное время для карьерного роста. Добивайтесь своего, используя для этого любые подручные средства.
Со вторника начнется понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажн.:
давл.:
ветер: