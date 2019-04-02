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02.04.2019  09:12   

На Деревянко сбили велосипедиста

Авария произошла 1 апреля около 19:30 минут на ул. Деревянко, 85.


// Патрульная полиция

Участниками столкновения стали автомобиль Chevrolet и мужчина-велосипедист.

В результате ДТП пострадал велосипедист, медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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