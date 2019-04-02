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02.04.2019  09:57   

На Салтовке столкнулись Ford и мотоцикл

Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.


// Патрульная полиция

2 апреля около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Тракторостроителей, 112.

Участниками столкновения стали автомобиль FORD FIESTA и мотоцикл KAWASAKI.

По предварительной информации, с места ДТП медики госпитализировали водителя мотоцикла.

Обстоятельства происшествия віясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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