На Салтовке столкнулись Ford и мотоцикл

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 апреля День будто создан, чтобы осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Удачное время для карьерного роста. Добивайтесь своего, используя для этого любые подручные средства.

Похолодание и тучи: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 апреля Со вторника начнется понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков.