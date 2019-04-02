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02.04.2019  10:29   

Водитель, сбивший насмерть пешехода, пытался скрыться с места ДТП

Водителя задержали правоохранители.


// Facebook

Смертельное ДТП произошло 1 апреля в 20%30 в Богодухове, сообщается в оперативной сводке ХОГА.

На улице Харьковской, 207 легковым автомобилем был смертельно травмирован пешеход (мужчина в возрасте примерно 50 лет, личность которого устанавливается).

После совершения ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан правоохранителями.

Тэги:  дтп, харьков
 
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