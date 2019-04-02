Водитель, сбивший насмерть пешехода, пытался скрыться с места ДТП

Водителя задержали правоохранители.
Смертельное ДТП произошло 1 апреля в 20%30 в Богодухове, сообщается в оперативной сводке ХОГА.
На улице Харьковской, 207 легковым автомобилем был смертельно травмирован пешеход (мужчина в возрасте примерно 50 лет, личность которого устанавливается).
После совершения ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан правоохранителями.
День будто создан, чтобы осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Удачное время для карьерного роста. Добивайтесь своего, используя для этого любые подручные средства.
Со вторника начнется понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажн.:
давл.:
ветер: