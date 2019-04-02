Рыбоохрана вычислила продавца икры через соцсети (ФОТО)

На Харьковщине разоблачили факт незаконной торговли икрой
25 марта инспекторами рыбоохраны выявлен факт незаконной торговли икрой щуки.
Около 22%00 на железнодорожном вокзале им. Олега Крючкова в с. Богуславка Боровского района задержана гражданка, которая продавала икру щуки общим весом 4 кг.
Документов на продажу икры, предусмотренных действующим законодательством, у женщины не было.
Правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела готовятся для передачи в суд.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранное законодательство. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.
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