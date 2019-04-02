Главная Новости Криминал и происшествия Рыбоохрана вычислила продавца икры через соцсети (ФОТО)
02.04.2019  11:00   

Рыбоохрана вычислила продавца икры через соцсети (ФОТО)

На Харьковщине разоблачили факт незаконной торговли икрой


// khr.darg.gov.ua

25 марта инспекторами рыбоохраны выявлен факт незаконной торговли икрой щуки.

Около 22%00 на железнодорожном вокзале им. Олега Крючкова в с. Богуславка Боровского района задержана гражданка, которая продавала икру щуки общим весом 4 кг.

Документов на продажу икры, предусмотренных действующим законодательством, у женщины не было.

Правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела готовятся для передачи в суд.

Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранное законодательство. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.04 Криминал и происшествия На Северском Донце задержали нарушителя с 10 кг рыбы (ФОТО) 01.04 Власть С 1 апреля на Харьковщине стартовал нерестовый запрет на лов рыбы и раков – электронная карта 29.03 Криминал и происшествия Задержанный браконьер с 10 кг рыбы возместит ущерб на сумму около 3 тыс. грн., - рыбоохранный патруль Харьковщины (ФОТО)
 
 

Видео

ЦИК планирует огласить результаты первого тура Президентских выборов до 10 апреля
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 