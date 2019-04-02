02.04.2019 13:29

Серийный вор, который «чистил» карманы пассажиров городского транспорта, получил приговор

На «счету» обвиняемого около двух десятков краж и грабеж.



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Московский районный суда г. Харькова признаг 31-летнего мужчину виновным в серии краж и грабежи (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 УК Украины).



Злоумышленника приговорили к 5 годам лишения свободы.



Серийный вор промышлял в транспорте, на общественных остановках и в переходах метро. Жертвами злоумышленника, как правило, становились женщины. Мужчина «чистил» карманы и сумки. Похищал, преимущественно, мобильные телефоны и кошельки. За 3 месяца он совершил не менее 20 эпизодов краж.



А в конце марта прошлого года вор прибег к грабежу. Он выхватил из рук женщины сумку с личными вещами и деньгами и скрылся.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.