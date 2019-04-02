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02.04.2019  11:20   

Полицейские оперативно задержали обнаглевших «гоп стоперов»

Сообщение о грабеже на улице Академика Павлова патрульные получили днем 1 апреля


// facebook

По предварительной информации, трое неизвестных, угрожая заявителю, открыто завладели двумя мобильными телефонами, планшетом и денежными средствами мужчину, после чего скрылись.

В результате отработки вызова полицейские обнаружили трех мужчин, которые подпадали под ориентировки.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

В обнаруженных граждан полицейские изъяли, вероятно, похищенные вещи заявителя.

По данным полиции следственные действия продолжаются.

Источник:   Отдел коммуникации патрульной полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, задержание, харьков, грабители, телефон, планшет, остановка
 
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