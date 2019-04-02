Полицейские оперативно задержали обнаглевших «гоп стоперов»

Сообщение о грабеже на улице Академика Павлова патрульные получили днем 1 апреля
По предварительной информации, трое неизвестных, угрожая заявителю, открыто завладели двумя мобильными телефонами, планшетом и денежными средствами мужчину, после чего скрылись.
В результате отработки вызова полицейские обнаружили трех мужчин, которые подпадали под ориентировки.
На место вызвали следственно-оперативную группу.
В обнаруженных граждан полицейские изъяли, вероятно, похищенные вещи заявителя.
По данным полиции следственные действия продолжаются.
День будто создан, чтобы осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Удачное время для карьерного роста. Добивайтесь своего, используя для этого любые подручные средства.
Со вторника начнется понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажн.:
давл.:
ветер: