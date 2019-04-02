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02.04.2019  12:49   

Утреннее ДТП: чех и немец не смогли поделить улицу

Авария произошла на Полтавском шляхе.


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Как сообщили в пресс-службе  Патрульной полиции, 02.04.2019 года около 8:30 на ул. Полтавский шлях, 26 произошло ДТП без пострадавших. 
 
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Skoda и Opel. 
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
От оформления полицейскими ДТП водители отказались и самостоятельно составили европротокол.
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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