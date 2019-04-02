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02.04.2019  13:19   

Отверткой - в живот: конфликт незнакомцев закончился кровью

Пострадавший - в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ Нацпролиции, 1 апреля поступило сообщение о ссоре между гражданами. На месте происшествия полицейские установили, что между 26 и 32-летним мужчинами винник словесный конфликт. В результате 32-летний житель Харькова ударам мужчину отверткой в ​​живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.
 
 
Тэги:  убийство, покушение, харьков
 
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