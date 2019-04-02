02.04.2019 14:19

Рекорд неадеквата в день выборов: 8 вызовов копов за 20 минут

Это субъект также сообщил о заминировании здания полиции.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, вечером 31 марта в Индустриальный отдел полиции поступил телефонный звонок от гражданина. Он заявил, что на него напали и попросил о помощи. Мужчина также указал адрес своего проживания. На вызов сразу была направлена ​​следственно-оперативная группа, однако во время следования полицейские получили еще один звонок от этого же гражданина, который заявил, что ждет полицию в другой части района. Таким образом в течение 20 минут человек сделал несколько вызовов полиции и каждый раз называл новый адрес.

Во время последнего звонка он заявил, что долго ждет помощи и пригрозил заминировать административное здание Индустриального отдела полиции.

Для проверки этой информации на место происшествия выезжали специальные службы. Эксперты-взрывотехники осмотрели 5000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 8 полицейских. Никаких взрывчатых веществ они не обнаружили.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Во время работы по установлению всех обстоятельств происшествия принято решение о закрытии данного уголовного производства с выделением материалов для проведения проверки наличия в действиях указанного лица признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.