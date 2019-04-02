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02.04.2019  15:15   

Автомобиль упал на мужчину: случайность или нет выясняют копы

Правоохранители заинтересовались, не мог ли кто помочь железному коню свалиться на хозяина.


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Как сообщает ГУ Нацполиции по предварителным данным житель пгт. Печенеги получил травмы во время ремонта автомобиля.
 
1 апреля в 18:40 в Печенежское отделения полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в Чугуевскую больницу доставлен 41-летний мужчина.
 
Состояние здоровья пострадавшего средней тяжести.
 
Работники полиции предварительно установили, что во время ремонта автомобиля сорвался домкрат и на мужчину упал кузов.
 
Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации полиции.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, несчастный случай, харьков
 
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