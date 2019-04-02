Автомобиль упал на мужчину: случайность или нет выясняют копы

Правоохранители заинтересовались, не мог ли кто помочь железному коню свалиться на хозяина.
День будто создан, чтобы осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Удачное время для карьерного роста. Добивайтесь своего, используя для этого любые подручные средства.
В Харькове облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажн.:
давл.:
ветер: