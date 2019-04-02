02.04.2019 15:15

Автомобиль упал на мужчину: случайность или нет выясняют копы

Правоохранители заинтересовались, не мог ли кто помочь железному коню свалиться на хозяина.



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Как сообщает ГУ Нацполиции по предварителным данным житель пгт. Печенеги получил травмы во время ремонта автомобиля.

1 апреля в 18:40 в Печенежское отделения полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в Чугуевскую больницу доставлен 41-летний мужчина.

Состояние здоровья пострадавшего средней тяжести.

Работники полиции предварительно установили, что во время ремонта автомобиля сорвался домкрат и на мужчину упал кузов.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации полиции.