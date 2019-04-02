02.04.2019 18:19

За убийство женщины, которой было мало спиртного, осужден ее собутыльник

Приговор суда - 10 лет за решеткой.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Октябрьского районного суда г.. Харькова 42-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Происшествие случилось в мае 2015 года. Осужденный выпивал вместе с двумя друзьями. Во время застолья у него возник конфликт с «подругой по рюмке». Женщину возмутило, что товарищи оставили ей мало спиртного, и она подняла ссору.

Осужденный решил утолить ее жажду кулаками. После избиения он нанес жертве несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась

Тело погибшей мужчины вдвоем вынесли к заброшенному сараю и бросили в подвал. После этого облили настойкой боярышника и пытались сжечь.

Несмотря на то, что убийца и его друг тщательно скрывали следы преступления и давали ложные показания во время досудебного расследования, следствием было собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину осужденного.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Мужчину, который помогал избавиться от тела, приговорен к 3 годам лишения свободы за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).