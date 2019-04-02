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02.04.2019  18:53   

На Салтовке отец поздним вечером зарезал своего сына

59-летнего мужчину уличили в преступлении работники Московского отдела полиции.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 31 марта около 23:06 из подъезда дома на улице Руслана Плоходька в медицинское учреждение был доставлен 36-летний житель города Харькова с проникающим ранением грудной клетки. В больнице мужчина скончался.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что харьковчанин пришел к своему отцу. Между ними внезапно возникла ссора. В результате 59-летний мужчина ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки сыну.
 
 С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, зарезал сына, харьков
 
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