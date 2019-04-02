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02.04.2019  19:59   

Под Харьковом - массовый мор рыбы (ФОТО)

Экологический катаклизм в Харьковской области.


//gx.net.ua
Как сообщает Город Х, жители Балаклейского района Харьковской области бьют тревогу: во многих озерах произошел массовый мор рыбы.
 
«Самое страшное, что скоро потепление и это все начнет разлагаться», - рассказал местный житель Андрей Целюба.
 
«Это ужасно. Вода будет загрязнена продуктами разложения. Нарушится речная экосистема», - уверена местная жительница Елена Гис.
 
Местные жители говорят: изначально думали, что рыба просто задохнулась зимой, однако тот факт, что такая ситуация наблюдается по всему району, наталкивает на мысль, что в водоемы попало какое-то вредное вещество.
 
«В озерах, которые рядом с Северским Донцом, такая же картина. Озера Купное, Рыжеватое, Кривое, Кошевое – такая же картина. Если ехать на с.Первомайское, слева от дороги озера - тоже самое», - отметил Андрей Целюба.
 
«Мне рассказывал человек, у которого в ставке такое же с рыбой, что рядом установили буровую, и мор случился по этой причине», - добавляет местная жительница Светлана Яковенко.
 
К слову, местные активисты обеспокоены еще и тем, что дохлую рыбу нашли в водоеме перед Байрачанским мостом, аккурат напротив водозабора города Балаклея.
 
При этом экологи говорят: чтобы пролить свет на сложившуюся ситуацию необходимо провести исследования воды.
 
«Если рыба оказалась дохлой после схода льда - то ситуация более-менее понятна, хотя и с обычным удушьем рыбоохрана, экологи, местные власти должны бороться. Если гибель произошла через некоторое время после схода льда – то тут нужны анализы рыбы у ветеринаров и воды у водников-экологов. По идее, эти анализы должны инициировать именно рыбоохрана», - объясняет председатель ЭГ «Печенеги» Сергей Шапаренко.
 
Кроме того, говорит эксперт, не будет лишним в подобных ситуациях, чтобы местные оперативно звонили на «горячую линию» Харьковской рыбоохраны: (098) 894-25-94, (095) 611-94-30.
 
«Спросили, кто принял звонок. Если не отреагировали, не перезвонили, не приехали, не объяснили ситуацию – жаловаться в Киев на горячую линию агентства», - уверен эксперт.
 
Стоит отметить, что после обращения на "горячую линию"  Харьковской рыбоохраны, в Балаклею выехал специалист. Он собирается посетить все водоемы, в которых местные жители обнаружили дохлую рыбу. 
 
Напомним, ранее специалисты отмечали, что если погибшая рыба окажется на столах харьковчан, то их здоровью угрожает большая опасность.
 
«Я знаю о таких страшных фактах, когда на водоеме мор, а местное население бежит и набирает ту рыбу. Я уверен, что не только для того, чтобы есть, а чтобы ее вялить и продать доверчивым потребителям», - подчеркнул председатель координационного совета общественной организации «Зеленый фронт» Олег Перегон.
 
По его словам, после употребления отравленной рыбы опасные вещества циркулируют в организме, провоцируя онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.
 
 
 
 
Источник:   Город Х
 Тэги:  мор рыбы, экология, харьков
 
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