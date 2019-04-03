03.04.2019 12:12

Избивал односельчан и чуть не убил сына: мужчине вынесен приговор

Мужчина чуть вилами не заколол сына.



politeka.net

Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, на счету которого три нападения на односельчан. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, 17 февраля 2014 года житель села Александровка повалил на пол знакомую и нанес ей не меньше семи ударов ногами. В результате женщина получила сотрясение мозга и синяки на разных частях тела.

Спустя полгода, 13 июня, у злоумышленника случился конфликт с односельчанином, который ехал с ним в одном автобусе. На улице он догнал жертву и побил его, после чего покинул место происшествия. Впрочем, спустя полчаса подсудимого встретил сын пострадавшего и между ними произошла ссора. Фигурант схватил вилы и со второй попытки ударил оппонента в бок. Пострадавшего спасли очевидцы и своевременная медицинская помощь.

Во время разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За покушение на убийство и нанесение легких телесных повреждений суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Однако мужчине по "закону Савченко" засчитали день в СИЗО за два и выпустили его на свободу. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.